Napoli-Venezia: Kvara-Lukaku-Neres, il trio delle meraviglie al debutto

, ilal">Grande attesa al Maradona per la prima volta del tridente KLN. Conte pronto a lanciare il nuovooffensivo nell’ultima sfida del 2024.Ilsi prepara a una storica prima volta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a lanciare il tridente KLN:tskhelia,insieme dal primo minuto contro il, nell’ultima partita dell’anno.L’occasione nasce dalle condizioni non ottimali di Politano, reduce da un fastidioso stato influenzale che lo ha tenuto fuori dall’allenamento di venerdì. Nonostante il rientro in gruppo ieri a Castel Volturno, l’esterno azzurro potrebbe lasciare spazio aldel nuovooffensivo.Conte, in conferenza stampa, ha aperto alla possibilità di questa nuova soluzione tattica: “Tutto è possibile.