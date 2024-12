Quotidiano.net - Morto l’ex presidente Usa Jimmy Carter, aveva 100 anni

Roma, 29 dicembre 2024 – E’l'exdegli Stati Uniti. Lo riporta il Washington Post.nella sua casa di Plains, in Georgia. E’ stato il figlio a rendere nota la notizia della scomparsa. James EarlJr., detto100ed era il più anzianodegli Stati Uniti vivente di tutti i tempi. Eletto alla Casa Bianca nel 1976, è stato il 39esimodegli Stati Uniti d'America, dal 1977 al 1981. Politico e filantropo statunitense, nel 1982 ha costituito ilCenter, una fondazione per i diritti umani e per la promozione della democrazia, opera per la quale nel 2002 è stato insignito del premio Nobel per la pace. Da 1971 al 1975 è stato Governatore della Georgia. Ha quindi vinto la nomination democratica per le elezioni presidenziali del 1976, dove da outsider ha sconfitto ilrepubblicano in carica, Gerald Ford.