Martina Scrinzi | Con Vermiglio un’Italia diversa

CAPRI (Napoli) Fra le scoperte cinematografiche dell’anno, c’è lei,, 27 anni, la protagonista di, il film di Maura Delpero affondato fra le montagne del Trentino che è la grande sorpresa cinematografica dell’anno: premiato con il Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia, è entrato fra i 15 titoli ancora in lizza per l’Oscar al miglior film internazionale, e nella sestina dei candidati al Golden Globe.è al festival Capri, Hollywood in corso nell’isola campana. "La storia che sto vivendo è eccezionale", dice la giovane attrice, "non c’è un istante in cui non me ne renda conto. Praticamenteè il mio film d’esordio, se si escludono alcuni lavori indipendenti, a cui peraltro tengo moltissimo. Maè stato il primo set ‘grande’ che ho visto in vita mia".