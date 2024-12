LIVE – Novara-Busto Arsizio 3-0 28-26 25-18 25-19 | quarti di finale Coppa Italia 2025 volley femminile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita deididellaFrecciarossa Serie A1di. Sfida difficile da decifrare, che vede contrapposte la quarta e la quinta classificata del girone di andata. Le ragazze di Lorenzo Bernardi scendono sul campo di casa per vincere e accedere alla Final Four, ma non sono ammessi errori in gara secca. Le zanzare stanno vivendo un buon momento e vogliono riscattare la netta sconfitta rimediata anella sfida di campionato dello scorso 17 novembre e proseguire la corsa verso il trofeo.Le farfalle, reduci dal netto ko sul campo di Bergamo, vogliono tornare subito al successo per sognare in grande. La squadra di Enrico Barbolini vuole sorprendere, ma serve una grande prestazione per mettere in difficoltà le avversarie.