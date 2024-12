Oasport.it - LIVE Milano-Chieri, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: alle 17.00 il via del quarto di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 Grande attesa per la sfida più equilibrata – sulla carta – del turno d'apertura della competizione.ha ottenuto una vittoria importante domenica scorsa a Roma. La formazione di coach Stefano Lavarini è riuscita a portarsi i tre punti dalla trasferta capitolina, primo impegno delle meneghine dopo l'esperienza nel Mondiale per Club, concluso in terza posizione. Laè un obiettivo importante per la Vero– mai capace di alzare il trofeo nella sua storia – reduce da due finali perse nelle ultime due edizioni del torneo.16.40 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alladi, match valevole per i quarti didella2024-2025 di.