Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker, Italia-Svizzera United Cup in DIRETTA: si comincia alle 7.30!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH D7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH D7.30)Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Flavioe Dominik, prima partita del tie tradellaCup 2025. Sarà Flavioad inaugurare la stagione tennisticana: il romano esordirà contro un giovane svizzero, in una sfida aperta ad ogni scenario.è reduce dalla migliore stagione della propria giovane carriera. L’azzurro ha chiuso il 2024 al trentaduesimo posto del ranking mondiale. I tanti risultati ottenuti però non sono bastati al romano per garantirsi un posto ai Giochi Olimpici eFinals di Coppa Davis. Queste prime settimane saranno estremamente importanti per: l’azzurro ha bisogno di ottenere subito dei punti per essere tra le teste di serie agli Australian Open.