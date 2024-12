Ilfattoquotidiano.it - “L’autoerotismo? Se la gente sapesse quanto fa bene… Ho il gene dei centenari e un’età biologica di 25 anni”: parla Michelle Hunziker

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

47secondo la carta d’identità, ma l’etàdiè di 25: “Dicono abbia ildei” spiega in un’intervista all’inserto del Corriere della Sera, Sette. Tutto merito di uno stile di vita basato su integratori, cibo sano, sport, e “tanto amore” inteso anche come quello che ci si procura da sé. Esatto,.Conduttrice e showgirl,è pure imprenditrice di Goovi, che lei stessa definisce “una community per prepararsi a vivere la vita a ogni età. Un life style, perché lo star bene è un percorso a 360 gradi che dall’emotività passa (anche) agli ormoni, al fisico”. Per questo la sua attenzione è tutta rivolta a quei fattori che possono aiutare a invecchiare bene, e fa sapere di occuparsi anche lei nel suo piccolo di scienza: “Gli scienziati hanno inventato un miliardo di cose bellissime, di antiossidanti fantastici.