La carta social housing A Santa Maria Novella altri sette appartamenti

Qualcosa si muove nel ritorno dei fiorentini in centro storico. Il piccolo passo in avanti nasce dall’ulteriore step verso la rinascita del complesso die della sua trasformazione in polo culturale ee multifunzionale. Prende il via la realizzazione di cinquedestinati al: l’ok ai progetti di fattibilità tecnico-economica è arrivato dalla giunta di Palazzo Vecchio con l’approvazione di una delibera degli assessori alla casa Nicola Paulesu e alla cultura Giovanni Bettarini. Questi cinquesi vanno ad aggiungere addue con lavori in corso, per un investimento totale di 2,5 milioni di euro che comprende anche opere di messa in sicurezza e completamento delle facciate. Prende così forma la prima tranche di interventi relativa al, dando avvio alla progressiva attuazione del masterplan del complesso, che prevede, rende noto il Comune, oltre 4mila metri quadri da destinare a questo obiettivo per 8 milioni di investimento in totale e circa una cinquantina di alloggi.