Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e tv. Sfida Vlahovic-Kean

Torino, 29 dicembre 2024 – Ci siamo, è il giorno di, lapiù attesa. Una gara importante per la storica rivalità e per motivi di classifica. Si gioca oggi alle 18, diretta tv su Dazn e Skysport. Bianconeri e viola sono appaiati al quinto posto con 31 punti (laha una partita in meno) e in più i gigliati cercano il riscatto dopo due brutte sconfitte a Bologna e in casa con l’Udinese. Tra i motivi più interessanti c’è latra i bomber, così come la probabile presenza dal primo minuto di Gudmundsson. I club della “Fiesole” (che non saranno a Torino perché contestano i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti) hanno voluto dare la carica alla squadra in partenza ieri pomeriggio da Firenze. Chiaro il messaggio: “Questa per noi non sarà una partita come le altre”.