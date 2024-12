Ilfattoquotidiano.it - “Jennifer Lopez voleva Bruno Mars come cantante al suo matrimonio, ma quando le ho detto quanto costava è sbottata e mi ha detto: ‘Non essere ridicola’”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Incredibile ma vero, anche le star di Hollywood, apare, devono fare i conti con il budget e a volte rinunciare a qualche capriccio., icona pop e attrice di fama mondiale, ha dovuto rinunciare al sogno di avereal suocon Alex Rodriguez, a causa del cachet milionario richiesto dall’artista. A rivelarlo è Marcy Blum, la wedding planner ingaggiata dalla popstar per le nozze (poi saltate) con l’ex giocatore di baseball: “Stavano esaminando una lista di musicisti, e lei dice, ‘E?‘”, racconta Blum a Page Six. La scelta di JLo era ricaduta super accompagnare la cerimonia nuziale, ma la cifra richiesta dalha fatto cambiare idea alla diva. “Nonridicola”, avrebbe esclamato, scoprendo chechiedeva 5 milioni di dollari (circa 4,8 milioni di euro) per 45 minuti di musica.