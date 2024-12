Freccette World Darts Championship 2025 | avanzano agli ottavi van Gerwen e Littler

Leggi su Sportface.it

Prosegue il terzo turno della 32esima edizione dei Mondiali di. Dopo lo spettacolo della giornata di ieri, non sono mancate le sorprese nemmeno negli altri match dei sedicesimi di finale disputati quest’oggi tra pomeriggio e sera. Rimangono comunque in corsa i grandi favoriti, con vanche hanno fatto propri i loro match senza troppi affanni. Il quadro deglidi finale verrà completato nella giornata di domani con le ultime quattro gare del terzo turno, ma già domani saranno anche in programma i primi due: quello tra il numero 1 e campione in carica Luke Humphries e il veterano scozzese Peter Wright, e il derby gallese tra Jonny Clayton e Gerwyn Price.IL PROGRAMMA E IL MONTEPREMII FAVORITI E LE POSSIBILI SORPRESELuke Humphries celebrates victory over Nathan Aspinall (not pictured) on night seven of the 2024 BetMGM Premier League at the Motorpoint Arena, Nottingham.