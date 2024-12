Ilgiorno.it - Due donne travolte muoiono dopo giorni di ricovero

L’auto l’aveva urtata sabato mattina, mentre stava tornando verso casaaver fatto la spesa. In ospedale a Cantù, nel Comasco, Irene Trevisan, pensionata di 82 anni, è arrivata in condizioni gravissime, che fin da subito hanno lasciato poche speranze alla possibilità di salvarla. È mortauna settimana di agonia, senza mai dare un segno di miglioramento. L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino di sabato 21, all’incrocio tra via Milano e via Borgognone, dove l’anziana donna stava attraversando in corrispondenza di un incrocio con semaforo. L’auto che l’ha investita, un suv, pare fosse partita regolarmente con il verde, urtando la donna che – secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale di Cantù – avrebbe impiegato più tempo del previsto ad attraversare, a causa di alcuni acciacchi.