Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo a DAZN: “Non guardiamo la classifica!”

Un capitano che guarda al presenteDopo la vittoria sofferta contro il Venezia, Giovanni Di, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di, trasmettendo messaggi di concentrazione e umiltà. Nonostante il risultato positivo, il difensore ha sottolineato l’importanza di non farsi distrarre dallae di concentrarsi sul lavoro quotidiano: “Quello che c’è stato ormai è passato. Guardare laora è inutile”. Una dichiarazione che dimostra come la squadra voglia mantenere i piedi per terra, evitando eccessi di entusiasmo.Di: L’importanza del pubblico e dell’atmosferaDinon ha mancato di elogiare i tifosi, definiti un elemento chiave per il successo del Napoli. “Sentiamo il calore del pubblico, i tifosi sono incredibili. L’atmosfera è sempre elettrizzante e dobbiamo cavalcare l’entusiasmo”, ha dichiarato.