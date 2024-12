Bergamonews.it - Dalla Carrara a Marina Abramovi?: le mostre da visitare durante le feste in Bergamasca

Anchele festività è ampia e variegata l’offerta artistica dei musei di Bergamo. Nelle istituzioni culturali del territorio sono in corso diversi progetti ai quali si uniscono iniziative speciali proposte nelle settimane fra Natale e l’Epifania.Visitarle è sempre piacevole e arricchente sia per i cittadini sia per i turisti: le giornate di festa possono essere un’ottima occasione per ritagliarsi del tempo all’insegna della bellezza.Ecco una panoramica con qualche consiglio.ACCADEMIAlel’Accademiarimarrà aperta tutti i giorni nei consueti orari. Il Museo sarà chiuso martedì 24, mercoledì 25 e martedì 31 dicembre. Mercoledì 1° gennaio sarà aperto dalle 14.30 alle 18.Visitandolo si possono ammirare le tante bellezze che custodisce, come capolavori di Raffaello, Botticelli, Mantegna, Lotto e altri grandi artisti, una bella occasione per riscoprire i maestri della storia dell’arte italiana.