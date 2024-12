Sport.quotidiano.net - Cremona, altro flop. Scatta la contestazione. E Cavina ora è a rischio

Terzo ko consecutivo, quinto nelle ultime sei, classifica che piange con due vittorie in undici gare. Come sono lontani i tempi della passata stagione per la Vanoli, che cade anche con Sassari e vede complicarsi sempre più la sua classifica e la corsa salvezza. Non basta un Dario Dreznjak alla seconda gara in fila sopra i 20 punti (22 per la precisione): è il resto della squadra di Demisa non produrre nulla, con Willis fermo a 2 punti, Corey Davis a perdere 6 palloni (11 punti per lui, tutti gli altri compagni sono in singola cifra) e Owens ancora impalpabile a causa dei guai fisici. Così cambiare il ritmo è difficile, se non impossibile, anche per Demis, l’uomo del rilancio cremonese delle scorse due stagioni. La Vanoliparte fortissimo, sorprendendo Sassari con un 16-2 iniziale grazie ai canestri di Dreznjak, Conti e Jones, oltre a una schiacciata spettacolare di Owens.