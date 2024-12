Spazionapoli.it - Conte in conferenza: “Primo posto? Non cambia nulla! Questi 41 punti tutti sudati, su Raspadori…”

Antonioha parlato instampa, analizzandoi temi legati alla vittoria del Napoli contro il Venezia.Antonioè soddisfatto dopo la vittoria del suo Napoli il Venezia, treche consentono agli azzurri di agganciare la vetta della classifica insieme all’Atalanta. L’allenatore degli azzurri ha parlato instampa dopo il match, analizzando vari temi legati alla partita.“Sicuramente sembrava una partita stregata. Quando hai il pallone per il 70%, sbagli un rigore e prendi il palo, potrebbe esserci stata una grande beffa. Da questo punto di vista ho poco da dire, ci stanno queste partite. Non c’entraquesta partita con quella contro il Lecce, abbiamo dominato e siamo stati bravi e sono moltonto”.“Così come sononto di Jack, cercavo più gol dalla panchina, è un calciatore che ha grande qualità e stiamo lavorando con lui sul discorso del ruolo da interno.