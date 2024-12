Napolipiu.com - Conte dopo il Napoli-Venezia: “La squadra è in netta crescita, ma non ci fermiamo”

Leggi su Napolipiu.com

il: “Laè in, ma non ci”">Il tecnico azzurro analizza la vittoria contro i lagunari e si sofferma sulladella.Antonioha analizzato in conferenza stampa la vittoria delcontro il. Il tecnico azzurro si è soffermato su vari aspetti, partendo dalla prestazione di Raspadori: “Sembrava una partita stregata, quando il pallone per il 70% è tuo e tiri 25 volte, sbagli un rigore e prendi un palo, rischi la classica beffa. Meret è stato bravo, ho poco da dire perché queste partite capitano. Non c’è niente a che vedere con la gara contro il Lecce, creammo molto di meno mentre oggi abbiamo dominato”.Sul match-winner di giornata ha aggiunto: “Sono felice per Raspadori, cercavo più gol anche dalla panchina.