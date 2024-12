Pianetamilan.it - CONI, Malagò: “Starò qui fino all’ultimo giorno con il massimo impegno”

Giovanni, presidente del, ha parlato con La Stampa, esprimendo un atteggiamento sereno e fatalista riguardo al suo futuro. Il suo terzo mandato alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano () giungerà al termine a giugno, e la legge prevede che non possa ricandidarsi per il limite di mandati. Nonostante ciò,ha lasciato intendere che l’idea di una deroga potrebbe non essere così remota, anche se si dice “totalmente fatalista” riguardo alla questione. "Ioquicon il, non chiedo più niente a nessuno. Se qualcuno si appassiona alla mia vicenda bene, altrimenti attendo serenamente gli sviluppi. Non mi aspetto nulla, sono totalmente fatalista. Ricandidarmi? Se non ci pensassi, sarei poco serio nei confronti dello sport italiano e delle istituzioni dello sport internazionale presso cui abbiamo enorme credibilità".