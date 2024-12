Romadailynews.it - Cina: debutta prototipo del treno ad alta velocita’ piu’ rapido al mondo (3)

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 29 dic – (AgenziaXinhua) – Questa foto mostra una vista interna del vagone di classe economy deladCR450AF a Pechino, capitale della, il 29 dicembre 2024. UndelCR450, che viaggera’ a 400 chilometri all’ora, hato oggi a Pechino, ha annunciato l’operatore ferroviario del Paese, China State Railway Group Co., Ltd. Ile’ in grado di raggiungere i 450 chilometri all’ora durante i test. (Xin) Agenzia Xinhua