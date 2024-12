Oasport.it - Ciclocross, Tibor Del Grosso domina alla van der Poel nella gara U23 di Besançon. Italiani lontani

Sulle orme di Mathieu van derc’èDel. Il campione del mondo della categoria Under 23 condivide non solo la nazionalità con il più celebre compagno, ma anche la squadra di appartenenza, la Alpecin-Decceuninck (seppur corrasquadra Development) e la curiosa volontà di esserenti, una spanna sopra gli altri: dopo i successi di Hulst e Zonhoven, arriva anche quello a, il terzo di fila. L’olandese va semplicemente ad un altro ritmo rispetto agli altri: sin dalle prime battute decide di fareda solo, con un’andatura semplicemente insostenibile rispetto a tutto il gruppo. Il risultato è un successo netto in 55’35”, pur mollando un po’ nel finale, avanti al belga Yordi Corsus, distante 15?, ed al francese Aubin Sparfel, a 24”.Ovviamente il risultato gli permette di salire in testaclassifica di Coppa del Mondo, raggiungendo quota 120 punti e scavalcando il belga Jente Michels, autore di unaparecchio monocorde e chiusa in undicesima posizione.