Cenerentola | Kenneth Branagh svela il curioso Easter egg che nessuno aveva notato

Unegg che ha a che fare coi piccoli aiutanti pelosi di Cenrentola presenti anche nella versione live-action diè statoto dal regista. Come nel caso dell'originale Disney, i topolini sono parte integrante anche del remake live-action didiretto danel 201t5. Il film, in arrivo sul piccolo schermo il 29 dicembre per allietare la prima serata di Rai 1 alle ore 21:30, tornerà a mostrare i piccoli aiutanti pelosi della bella, a differenza dell'originale, in questa versione i topolini non parlano.ha preferito limitarsi a farli squittare, ma a sorpresa nel film c'è un divertenteeggto dallo stesso regista: "mo una sceneggiatura segreta per i topi. Con lo sceneggiatore Chris Weitz abbiamo scritto la .