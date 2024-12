Sport.quotidiano.net - Atletica leggera - Il team per il 2025. Parco Alpi Apuane si rinforza sul mercato

Dopo i grandi risultati del 2024 degli atleti del GpEcoverde, la dirigenza del club garfagnino si prepara per l’imminente stagione di cross che vedrà impegnata la società a difendere il tricolore di Cassino 2024 e, per il terzo anno consecutivo, sarà impegnata nella Coppa Campioni per Club, ad Albufeira, in Portogallo, il prossimo 2 febbraio. Intanto sono stati tesserati per la squadra assoluta il forte aviere Michele Fontana, più volte azzurro nel cross e Roberto Di Pasquali: provengono entrambi dall’Vomano. Poi, fra i nuovi innesti, c’è anche il bellunese Francesco Da Vià, giunto dal Gs La Piave 2000, promessa azzurra della corsa su strada. Il più noto arrivato nella società biancoverde del presidente Graziano Poli è Michele Fontana. Nato a Lecco nel giugno 1991, 170 centimetri d’altezza per 56 kg.