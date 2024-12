Ilgiorno.it - Area C a Milano, prende 63 multe col motorino: il Giudice di Pace le annulla tutte

– “Iltutti i verbali. Determina la sanzione di euro 100, oltre alle spese di notifica”. Tradotto: un cittadino che ha collezionato 63per essere passato per motivi di lavoro con ilcategoria euro 0 in pieno centro (quindi inC) nell’autunno del 2021 se l’è viste stralciaretranne una, simbolica, daldi. La sentenza è dello scorso 6 dicembre e a renderla nota è l’avvocato Nicola Castiglioni, del Codacons, che ha difeso il cittadino. La sentenza “è significativa”, sottolinea il legale. Nel provvedimento si legge che “il ricorrente, non appena ha avuto contezza delle contestazioni elevate, ha provveduto alla immediata rottamazione del motociclo” che era entrato nella Ztl senza le dovute autorizzazioni. Mezzo di trasporto a dueruote che l’uomo utilizzava per raggiungere il posto di lavoro nel periodo Covid, in una finestra temporale in cui le restrizioni si erano allentate.