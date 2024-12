Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 29 dicembre, tutti gli ospiti di Mara Venier

Ultima puntata dell’anno per, che il 29conduce la suaIn. La padrona di casa, come di consueto, accoglie i suoiin un salotto fatto di allegria ma anche di riflessioni profonde, come quelle di Santo Versace che con la moglie Francesca De Stefano traccerà un bilancio dei suoi primi 80 anni. Ampio spazio sarà concesso alla musica e al clima di festa, che era già iniziato il 22con la puntata che ha preceduto il Natale. Ma cosa succederà su Rai1?In, ledel 29Si inizia subito con Paolo Fox e le previsioni per il 2025. Un appuntamento imperdibile con l’oroscopo per il prossimo anno, che si rinnova ogni fine. L’astrologo è pronto a raccontare cosa capiterà nelle prossime settimane e indicare i segni più fortunati dell’annata che sta per iniziare, con qualche sorpresa e moltissimi particolari su quello che ci troveremo di fronte.