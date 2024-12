Justcalcio.com - Tuttosport – Genoa-Balotelli, è già finita? Rescissione possibile entro capodanno

2024-12-28 12:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di:Potrebbe clamorosamente già interrompersi il matrimonio tra Marioed il. L’attaccante classe 1990 è infatti stato escluso dalla lista dei convocati da parte di Patrick Vieira per la sfida salvezza contro l’Empoli e potrebbe decidere di non continuare la sua avventura in rossoblù. L’ex Inter, Manchester City e Milan ha infatti trovato meno spazio del previsto nel suo ritorno in Serie A., possibilitàperSecondo quanto riportato da La Repubblica, ile Mariostarebbero seriamente già pensando di dirsi addio. Nel contratto firmato dall’attaccate è infatti presente una clausola che permette ad una delle due parti di rescinedere consensualmenteil 31 dicembre 2024.