Terracina, affidato il servizio di revisione della toponomastica

, 28 dicembre 2024- Il Comune dihaildigeneralenumerazione civica interna ed esterna del territorio comunale. Con determinazione dirigenziale, infatti, è statoilad una ditta che avrà l’incarico di revisionare laattraverso il rilievo capillare di tutte le unità abitative, produttive e commerciali. Si tratta di unagenerale, con particolare riferimento ad alcune zone e tra queste: Colle La Guardia, S. Isidoro, La Fiora, Gavotti, Le Mole, via Monte Circeo, via La Valle, contrada San Silviano, via Scifelle, Valle Fasana, Santo Stefano. I lavori saranno suddivisi in tre fasi: la preparazione e rilevazione, la consegna dei tabulatirilevazione ecartografia, e infine la fornitura e posa in opera delle targhette civiche e consegna delle banche dati aggiornate, delle cartografie, dello statosegnaletica, dei tabulatiposa e di tutti i dati.