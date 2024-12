Gamerbrain.net - TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES MUTANTS UNLEASHED: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Le Tartarughetornano in grande stile con “Mayhem – The Game”, un’avventura che cattura l’essenza del film Paramount Pictures omonimo e la trasforma in un’esperienza videoludica vibrante e dinamica. Con il suo stile artistico che mescola elementi 2D e 3D, il gioco porta i giocatori in una New York City colorata, pulsante e ricca di dettagli, offrendo un mix irresistibile di azione e umorismo.La storia si apre con Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo impegnati a investigare su una misteriosa diffusione di melma mutagena per le strade della città. Questo liquido ha creato i “Mewbies”, una nuova generazione dii, alcuni amichevoli e altri decisamente pericolosi. Le Tartarughe devono riportare l’ordine, aiutare i cittadini e affrontare queste insolite minacce, mantenendo sempre il loro caratteristico spirito giocoso.