Lapresse.it - Striscia di Gaza, direttore ospedale Kamal Adwan prelevato dalle forze di Israele

Leggi su Lapresse.it

Un missile lanciato ieri sera dallo Yemen che aveva fatto scattare le sirene di allarme nell’area di Gerusalemme ed in altre località “è stato intercettato prima di entrare nel territorio di”. Lo riporta Ynet citando un portavoce dell’Idf. Non risultano esserci feriti ad eccezione di una persona in stato di shock.daIl ministero della Sanità diha riferito che ildell’, Hussam Abu Safia, è stato portato viaisraeliane per interrogatori insieme a decine di altri membri dello staff della struttura. Lo riferisce l’emittente Al-Jazeera, che cita anche sue fonti nel nord della. La notizia giunge all’indomani dell’attacco all’da parte delleisraeliane. Al-Jazeera sottolinea che ilera l’ultima struttura medica a malapena funzionante rimasta nel nord dellae sottolinea che anche l’di Al-Awda di Jabalia in questo momento è a malapena funzionante.