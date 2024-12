Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew fa debuttare la sua prima spada laser in modo esilarante

Leggi su Nerdpool.it

risponde finalmente alla fantomatica domanda: Cosa succede quando un superfan dimette le mani su una vera? La risposta è esattamente quella che ci si aspetta. Nel quinto episodio di, gli spettatori assistono forse al momento più significativo della storia del franchise, quando il giovane Wim, autoproclamatosi appassionato di Jedi, scopre la leggendaria arma nel caveau del Capitano Tak Rennod. Tuttavia, invece di incanalare il Luke Skywalker che è in lui, il primo tentativo del ragazzo di brandire l’iconica lama va comicamente storto, dimostrando che non tutti sono destinati alla grandezza Jedi.La scena si svolge durante un teso confronto in cui Jod Na Nawood minaccia Fern con un coltello, insistendo che ceda il posto di capitano.