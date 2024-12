Schianto aereo azero, scuse di Putin

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.27 Il presidente russoha chiamato l'omologoAliyev,"scusandosi perché l'incidente al volo passeggeri dell'Azerbaijan Airilines è avvenuto nello spaziorusso". Lo riferisce il Cremlino, che ha espresso condoglianze alle famiglie delle vittime. L'si è schiantato in Kazakistan, in circostanze ancora da chiarire, provocando 38 morti.ha detto ad Aliyev che,mentre il velivolo stava per atterrare, le difese aeree russe erano in azione per respingere attacchi ucraini con droni su Grozny.