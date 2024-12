Lanazione.it - Piazza, nasce Comitato: "Incontro pubblico"

Quaranta cittadini scrivono al sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri per chiedere di "convocare un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza sulla variante al progetto diXX settembre". Continua a infiammare il dibattito politico la questione della riqualificazione dellacentrale ed è nato, nei giorni scorsi, anche il"Noi in" che raggruppa gli oltre 40 poggesi, una parte di quelli che sabato 16 novembre presero parte alla manifestazione pubblica, con tanto di striscioni, sullae tutti hanno sottoscritto l’appello inviato al sindaco per la richiesta di. "Abbiamo inviato – spiega la portavoce Maria Lombardo – al sindaco una Pec nei giorni scorsi, per avere chiarimenti in merito alla variante al progetto di riqualificazione. Chiediamo di poter parlare in modo civile e pacifico.