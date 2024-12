Sport.quotidiano.net - Parma-Monza 2-1, decide Valenti all'ultimo secondo. Esordio amaro per Bocchetti

, 28 dicembre 2024 - Al Tardini, tra gol, rigori assegnati e rigori revocati, traverse, reti annullate e cartellini rossi, succede proprio di tutto. Nell'ordine, parte meglio ildel neo allenatoreche colpisce subito una traversa con Maldini prima di vedersi annullare nel corso della partita ben 3 reti: due per fuorigioco e una per la palla uscita prima del cross di Caprari. Ne approfitta il, che nella ridda degli episodi pesca la carta fortunata: Marì, già ammonito così come l'intera difesa centrale ospite, atterra in area Coulibaly, andando fuori e cagionando ai suoi un rigore che sarà trasformato da Hernani. I ducali si trovano così in vantaggio, con un uomo in più e, all'apparenza, con il vento in poppa della buona sorte., forse in precedenza colpevole per aver lasciato in campo l'intera difesa ammonita, si riscatta trovando le sostituzioni perfette: i neo entrati Martins e Pereira confezionano, rispettivamente con un cross e una zampata, il gol dell'1-1.