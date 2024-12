Anteprima24.it - Palomonte, task force della Municipale ai mezzi pensanti: fermi e sanzioni

Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano senza sosta i controlli su strada concentrati principalmente suipesanti in transito sulle strade del territorio del comune di, nella Valle del Sele. Controlli messi in atto dagli agentiPoliziadiche da mesi stanno evidenziando numerose situazioni di irregolarità negli autoed in particolare sugli autopesanti in transito sulle strade comunali. Nelle scorse ore, l’ultimo controllo del weekend, ha riscontrato un camion adibito al trasporto del calcestruzzo privo di documenti e di copertura assicurativa. Gli agenti, in seguito al controllo, hanno riscontrato inoltre che il conducente del camion betoniera era alla guida del mezzo sprovvisto di copertura assicurativa, di documenti di trasporto e di documenti autorizzativi al trasporto del calcestruzzo per quantitativi industriali, oltre che di patente di guida e altri documenti di cui l’autista non ne era in possesso.