"Non è un caso". Pagnoncelli, le parole su Meloni dopo 2 anni di governo: la sinistra impazzisce

Partiti sotto la lente di ingrandimento. A fine anno è Nandoad analizzare i mutamenti delle forze politiche. Risultato? "Il rischio di tradimento rimane consistente". Rimanendo ai principali partiti, il sondaggista spiega sulle colonne del Corriere della Sera che circa due terzi degli elettori di Fratelli d'Italia tiene in considerazione almeno un altro partito per cui potrebbe votare. E questo avviene anche per il 62 per cento degli elettori del Pd. "Decisamente più fedeli gli elettori del M5S". Per l'esperto quella dei grillini è l'unica formazione in cui la maggioranza assoluta non prende in considerazione nessun'altra forza. Un dettaglio che va di pari passo con quella chedefinisce "la particolarità di questo elettorato che, come abbiamo visto, fatica a ritrovarsi nella classica arena politica".