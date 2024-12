No della Cassazione al rinnovo del 41 bis a Riina Jr dopo 22 anni | Non è motivato

Leggi su Open.online

Laha annullato con rinvio la proroga del regime di 41 bis, il cosiddetto «carcere duro», per Giov, figlio dell’ex boss di Cosa Nostra Totò. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dijr contro il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato il cosiddetto carcere duro per il 48 enne, arrestato nel 1996 e condannato all’ergastolo per omicidio plurimo e associazione mafiosa. Dal 2002 si trova al 41 bis, una soluzione che di norma il tribunale ha rinnovato ogni biennio fino ad oggi. Secondo lai magistrati di Roma non hanno seguito «un percorso argomentativo effettivo ed idoneo a dare contoperdurante necessità di sottoporre il ricorrente al regime del 41 bis», esponendo una «motivazione meramente apparente» e per questo non sufficiente.