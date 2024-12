Thesocialpost.it - New York: pubblicate le immagini del pestaggio mortale di un detenuto in un carcere

Ledi unbrutale e, avvenuto nella stanza del pronto soccorso di unnello Stato di New, stanno scuotendo l’opinione pubblica. Il video, diffuso dalla procuratrice generale Letitia James, mostra l’aggressione subita da Robert Brooks, undi 43 anni, da parte di oltre dieci poliziotti e guardie carcerarie. La violenza è avvenuta nel centro di detenzione di Marcy, situato 500 chilometri a nord di New.LedelIl video, lungo circa cinque minuti, mostra Brooks, già ammanettato e visibilmente stordito, mentre viene colpito con pugni e calci da più agenti. Nonostante fosse inerme, gli aggressori lo stendono a forza su un lettino medico e continuano a picchiarlo. Il suo volto appare tumefatto e sanguinante. In una parte del video, Brooks viene trascinato verso una finestra; successivamente lesono oscurate, e non è chiaro cosa accada in quei momenti.