361magazine.com - Nero, lampone o color caffè: gli smalti (dalla formula green) da avere nel 2025

Leggi su 361magazine.com

piùper unghie naturalmente brillanti e in linea con i trende del: dal mocha mousse alpuroMentre la natura si appresta al maestoso ritorno in rigogliosa bellezza, Bottega Verde si prepara ad accoglierla con la Naturally Quick Dry Collection, una selezione di 10ta con l’85,2% di ingredienti di origine naturale, che offre una palette cromatica dalle nuance più evocative della stagione .ed altre del tutto inaspettate!Da oggi la manicure perfetta è alla portata di tutti e sarà divertente curare anche il look dei piedi per sfoggiare con stile i primi sandali degli outfit primaverili! Lo smalto si stende facilmente ed è ad asciugatura rapida, garantisce una lunga tenuta per unghie perfette e brillanti in pochi secondi. La suaè amica delle unghie: Bottega Verde, che considera la natura la culla del benessere, ha selezionato un’elevata percentuale di ingredienti naturali e solventi derivaticanna da zucchero.