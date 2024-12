Pianetamilan.it - Milan-Roma, gli aggiornamenti su Pulisic dall’allenamento a Milanello: per domani …

Allenamento in corso, nel centro sportivo rossonero diello, per ildi Paulo Fonseca che,sera, alle ore 20:45, sfiderà ladi Claudio Ranieri a 'San Siro' per la 18^ giornata della Serie A 2024-2025. C'era attesa per capire se Christian, classe 1998, attaccante statunitense del Diavolo fermo per un infortunio al polpaccio sin dallo scorso 6 dicembre, quando si era fatto male in occasione della trasferta poi persa dai rossoneri per 2-1 sul campo dell'Atalanta, ce l'avrebbe fatta a recuperare. Non giungono buone notizie per il tecnico rossonero Fonseca in tal senso. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, anche oggi, come nelle precedenti due sedute,sta svolgendo lavoro differenziato. Il numero 11 rossonero, pertanto, non dovrebbe essere convocato per