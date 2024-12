Serieanews.com - Milan, nuovo attaccante per Fonseca: è un top player assoluto

Leggi su Serieanews.com

Ilpotrebbe regalare una Paulo: un topeuropeo nel mirinoCon il Capodanno ormai alle porte, ilsi trova ad affrontare una stagione che, a dispetto delle aspettative, non sta regalando troppe soddisfazioni. Con un ottavo posto in classifica e 26 punti raccolti finora, il cammino dei rossoneri appare tortuoso. In 16 partite, sono arrivati 7 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte. Non proprio il rendimento che i tifosi si aspettavano.per: è un top– SerieanewsA pesare su questo inizio di stagione c’è però una questione che ormai non può più essere ignorata: la scarsa prolificità in attacco. Con Morata e Abraham in rosa, i numeri offensivi non sono all’altezza delle ambizioni del club. Il primo, pur essendo undi esperienza, ha mostrato alti e bassi, mentre il secondo non ha ancora convinto del tutto, lasciando qualche perplessità sul suo adattamento al calcio italiano.