Pianetamilan.it - Milan Futuro, Schira: “Kirovski ha avviato i contatti per Okoro”

Leggi su Pianetamilan.it

Mancano pochi giorni all'inizio del calciomercato invernale ed ilpensa anche alla sua squadra di Serie C: infatti, l'attaccante Alvin Obinnaè uno degli obiettivi del. L'italiano classe 2005 è di proprietà del Venezia ed attualmente gioca in prestito alla Vis Pesaro, allenata dall'ex Frosinone Roberto Stellone ed uno dei suoi calciatori è l'ex Inter Joel Obi. Quest'ultimo, tra l'altro, segnò anche nel Derby dio della stagione 2014/2015 finito 1-1 e, per i rossoneri, Menez sbloccò la partita. Come riportato da Nicolòsu X, ilè interessato adproprio per rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Daniele Bonera. Jovan, direttore tecnico del, in quest'ultimi giorni hacol Venezia per avere l'attaccante.