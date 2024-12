Sport.quotidiano.net - Lazio-Atalanta 1-1: Dele-Bashiru illude, Brescianini regala alla Dea un pari da primato

Roma 28 dicembre 2024 - Nessun vincente e nessun vinto,chiudono il 2024 con un pareggio per 1-1 che non scontenta, ma nemmeno soddisfa nessuna delle due squadre. I capitolini fermano la corsa degli orobici, i quali però manterranno la vetta della Serie A in ogni caso. Al vantaggio di, rispondea cinque minuti dfine; un palo colpito per parte e una partita molto divertente che chiude un'annata importante per entrambe le squadra. Primo tempo Un paio di sorprese per Baroni nell'undici scelto per la sfida contro l'. Il tecnico toscano infatti sceglie di schierare un centrocampista in più conal fianco di Rovella e Guendouzi: al nigeriano il durissimo compito di seguire Ederson in ogni zona di campo. In difesa Marusic vince il ballottaggio con Lazzari e completa la linea a quattro dietro.