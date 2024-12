Lapresse.it - Lauria, ‘Faccetta nera’ e saluto romano ai festeggiamenti natalizi

Leggi su Lapresse.it

Hanno intonatoe fatto ilfascista tra l’indifferenza generale. Il deplorevole episodio è accaduto durante idi Natale a, in provincia di Potenza. Il video è stato pubblicato sui social.“Nella notte tra il 24 ed il 25 Dicembre ainferiore in uno dei luoghi più affollati del paese, a fare da sottofondo alla serata come se nulla fosse c’era Faccetta Nera, cantata e accompagnata da saluti romani. L’episodio rappresenta un fatto grave che merita una ferma condanna. Questo comportamento non può essere ignorato, né liquidato come un semplice scherzo o un atto di goliardia, come in molti descrivono, poiché richiama simboli e pratiche legati a un passato di oppressione, odio e discriminazione“, il durissimo il commento della Rete degli studenti medi Basilicata su Facebook.