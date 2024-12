Ilrestodelcarlino.it - La parola data valeva come un atto notarile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La, intesauna promessa, oggi viene usata senza pensarci su, pronti a rimangiarsela alla prima occasione. Un tempo lapesava eun. "Magnês la paröla", mangiarsi la, voleva dire venir meno allacon perdita di credibilità. Ricredersi anche nel caso di "Esar in paröla" (Essere in) cioè aver preso un impegno a voce, comportava riprovazione e perdita di onorabilità, oltre che la fine di un’amicizia da parte di chi era stato tradito perché "Ciapê in paröla", pigliare in, voleva dire dare totale fiducia. Non c’era scusante per ricredersi perché "Sas tirat e paröla dêda i n’ s’ tira pió indrì" (Sasso tirato enon è più possibile ritirarli).