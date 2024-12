Ilnapolista.it - Kyrgios: «Sinner non ha rispetto per il tennis. Ha tenuto la sua squadra per cinque mesi, facendo finta di niente»

Leggi su Ilnapolista.it

è pronto a tornare sui campi da. Il 30 dicembre debutta in Australia nel torneo di Brisbane. Dopo gli innumerevoli attacchi sui social, stavolta l’australiano ha preso di mira Jannik durante l’incontro con la stampa:«L’integrità delin questo momento è a rischio e tutti lo sanno, ma nessuno ne vuole parlare, è orribile. So che alla gente non piace quando parlo delle cose, quando sono onesto sulle cose. Per un bambino cresciuto giocando aè una cosa terribile, a me piaceva la competizione, mi piaceva giocare. Posso emozionarmi, posso lanciare una racchetta, ma questo non èin confronto all’imbrogliare e all’assunzione di farmaci che migliorano le prestazioni».Leggi anche: Il doppista Purcell sospeso provvisoriamente per doping.: «Il nostro sport è nel fango»: «Lanciare una racchetta non èin confronto ad assumere farmaci»In sala stampa gli chiedono se il suo è un riferimento diretto a:«Ha fallito anche due test antidoping in momenti diversi.