Ilfattoquotidiano.it - “Il tuo bed and breakfast, il nostro sfratto”: l’azione di protesta nella notte in cinque città, contro le key box per gli affitti brevi ai turisti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tra il 27 e il 28 dicembre le “key box”, le cassette per le chiavi utilizzate nelle locazioniche, sono state prese di mira contemporaneamente in: Firenze, Milano, Genova, Rimini e Venezia. Un’azione simile ad altre già condotte a partire dalla fine di ottobre, ma che finora mai aveva coinvolto così tantecontemporaneamente. A Rimini e Venezia, peraltro, si tratta di una prima volta.di– Le “key box”, e altri sistemi utilizzati per consentire il check in deida remoto, come i tastierini elettronici, sono stati coperti con adesivi che denunciavano, con slogan diversi, il proliferare deglia scapito – questa la lettura di chi– dei residenti e deglia lungo termine. “La tua casa era la mia casa”, “il tuo b&b, il”, “salviamo Firenze per viverci”, “meno, più case” alcuni degli slogan apposti sui locker, ma anche su vetrine di agenzie immobiliari, cartellonistica e angoli delle strade.