I Gunners ottengono la vittoria per arrivare secondi

2024-12-28 00:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:L’Arsenal è stato assolutamente dominante contro il promosso Ipswich, ma è riuscito solo a un tiro al volo di Kai Havertz quando è arrivato secondo in Premier League.Ipswich si è preparato per difendere e frustrare tutta la sera e ha gestito solo il 32% di possesso palla e tre tiri in tutta la partita.Il piano di gioco è stato annullato a metà del primo tempo quando Havertz ha intercettato il cross di Leandro Trossard e ha segnato l’unico gol della serata.Il dominio dell’Arsenal è PREMIATO! Kai Havertz non sbaglia da distanza ravvicinata!#PLonPrime #ARSIPS pic.twitter.com/a0GyKH20GU— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 27 dicembre 2024Ihanno sprecato molte occasioni nel corso della serata – con 40 tocchi nell’area di rigore di Ipswich e 13 tiri in porta – ma ancora una volta è mancato un tocco killer sotto porta.