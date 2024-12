Ilfattoquotidiano.it - Gli 007 russi: “Sventato attacco contro funzionario del ministero della Difesa”. L’Ucraina costruisce scuole sotterranee

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb), come riferisce l’agenzia di stato russa Tass, ha annunciato di averun attentato terroristicoun altodele un blogger militare che copriva l’offensiva in Ucraina. Secondo l’Fsb, un cittadino russo, che ha agito su istruzioni dell’intelligence militare ucraina, è stato arrestato per aver progettato gli attacchi. “Su ordine di un curatore, l’attentatore ha preso un ordigno esplosivo improvvisato del peso di circa 1,5 chilogrammi in equivalente Tnt, camuffato da carillon portatile, da un deposito nella regione di Mosca. Ha effettuato una ricognizione nei luoghi di residenza delle persone prese di mira per far esplodere la bomba a distanza”, ha aggiunto.MOSCA – Intanto le forze diaerea dell’esercito russo hanno comunicato di aver intercettato circa 60 droni delle forze armate ucraine su diverse regioni del Paese nelle prime ore del mattino, la maggior parte dei quali a Voronezh e Rostov.