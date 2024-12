Ilrestodelcarlino.it - Concerti, burattini, incontri: la festa continua

La montagna offre sempre atmosfere magiche soprattutto nel periodo natalizio quando fioccano iniziative importanti in tutti i paesi dell’Appennino dove oggi arriverà anche il nuovo governatore dell’Emilia Romagna Michele de Pascale. A Sestola, oggi pomeriggio alle 16,30, si terrà al Cinema Teatro Belvedere, lo spettacolo di teatro di figura ’L’acqua miracolosa’ a cura dell’associazione Idella Commedia. In contemporanea, presso la chiesa parrocchiale, il soprano Erika Passini e l’organista Leonardo Pini, in compagnia del tenore Francesco Crovetti e del contralto Cristina Pradelli, incanteranno gli ascoltatori con l’emozionante concerto ’Gaudete, Christus est natus!’, in cui celebri composizioni di Banchieri, Handel, Scarlatti, Mozart e Adam si alterneranno con le popolari melodie della tradizione natalizia.