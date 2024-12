Infobetting.com - Cittadella-Palermo (domenica 29 dicembre 2024 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati. Dal Canto ritrova Maniero, tre assenti per Dionisi

Leggi su Infobetting.com

Dopo aver entrambe chiuso il girone d’andata con una vittoria,si affrontano per la prima giornata di ritorno di Serie B. I granata di Dalsono andati a fare il colpaccio al Druso di Bolzano, vincendo un pesante scontro diretto contro il Sudtirol. Successo arrivato in rimonta con Casolari protagonista sia in negativo che in positivo con il gol del pareggio alla fine .InfoBetting: Scommesse Sportive e