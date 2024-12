Superguidatv.it - Chi è Cecilia Sala la giornalista italiana arrestata a Teheran? Il perchè dell’arresto

, è statail 19 dicembre 2024 ed è rinchiusa nel carcere di Evin a, nella stessa prigione dove il regime iraniano tiene i dissidenti detenuti arrestati, e dove nell’autunno 2022 ha trascorso 45 giorni la “travel blogger” romana Alessia Piperno, prima di essere liberata e poter rientrare in Italia dopo una lunga trattativa che ha impegnato la diplomazia e i servizi segreti. Al momento i motivi del fermo dellanon sono ufficialmente noti, contro di lei non è stata formalizzata alcuna accusa in particolare, tranne generici riferimenti a possibili «comportamenti illegali». Chi èla?Chi èlaè unaimpegnata come redattrice del quotidiano Il Foglio ed è autrice di podcast per la testata Chora news.